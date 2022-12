Commotie rond plan derde supermarkt Tholen-stad: ‘De dorpen worden steeds verder uitgekleed’

De enthousiastelingen komen doorgaans uit Tholen-stad, de grootste plaats op het eiland, die de laatste jaren flink is gegroeid dankzij nieuwbouwwijken als Stadszicht en Vesteduin. Daar komt straks Molenvliet, met tegen de 450 woningen, nog bij. Inwoners van Thoolse dorpen reageren kritisch op het Facebook-bericht van de Eendrachtbode over het door ondernemers Ad van Dorst en Rinie Overbeeke ingediende plan voor een nieuwe supermarkt aan de Postweg in Tholen-stad. Ongerust als ze zijn dat de weinige voorzieningen die ze nog hebben ook die kant opgaan. In Sint-Maartensdijk bijvoorbeeld, waar ze bang zijn dat hun Lidl in het gat aan de Postweg springt.