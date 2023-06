Celstraf geëist tegen Smerdieker die buurman met koevoet te lijf ging

Auto gevonden in sloot Oud Vossemeer­se­dijk, bestuurder gevlucht

Een automobilist is vanmiddag gevlucht nadat die met zijn auto in de sloot was gereden op de Oud Vossemeersedijk tussen Tholen en Oud-Vossemeer. Het was een eenzijdig ongeval, de automobilist reed van de weg af.