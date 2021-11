Cel en boete geëist voor hulp bij opzetten drugslab in Oud-Vossemeer

Van W. wist van niets. Hij lag in een echtscheiding en had een relatie met een getrouwde vrouw. Vandaar dat hij vanaf 7 mei 2019 voor 1750 euro per maand de de woning plus schuur huurde om daar met zijn geheime relatie ongezien samen te kunnen zijn. Overigens was daar niets van terechtgekomen. Op een dag, zo vertelde hij, kwam er een man langs die de garage brug die in de schuur stond wilde huren. Van W. kreeg daar geld voor en dat was alles wat hij de rechtbank over het lab had te vertellen. Toen het lab werd ontdekt nam Van W. de benen, verbleef geruime tijd in diverse hotels en werd uiteindelijk eind juni 2019 in Breda aangehouden.