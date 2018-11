CDA Tholen voelt zich aangesproken, maar kan niets met de oproep van 22 kerken

3-jarig aangereden meisje uit Sint Philips­land niet in levensge­vaar, automobi­lis­te na verhoor vrij

15:40 STEENBERGEN - Het 3-jarige meisje uit Sint Philipsland dat donderdagavond werd aangereden op een zebrapad in Steenbergen is niet in levensgevaar. Dat laat de woordvoerder van de politie weten. De 36-jarige vrouw uit Steenbergen die achter het stuur zat, is verhoord en weer in vrijheid gesteld.