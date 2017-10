Calvijn College wint prijs met internationaal project over water

THOLEN - Met een internationaal project over water heeft vmbo2 van het Calvijn College in Tholen de eTwinning-prijs 2017 gewonnen in de categorie 12 tot 15 jaar.

Tholen Alice in Waterland is de naam van het project, bedacht door lerares Engels Nelleke Krijger. Onder haar leiding onderzochten vmbo2-leerlingen samen met leerlingen uit Italië, Griekenland en Turkije mythes en de economische en sportieve gevolgen van het wonen aan het water in hun eigen land.

Zo maakten leerlingen presentaties over nationale legendes met watergodinnen en -monsters. Ook onderzochten ze economische aspecten zoals toerisme en visserij. Elke klas maakte filmpjes van hun favoriete watersport: suppen, surfen of waterpolo, die ze op de online samenwerkplek Twinspace postten. Leerlingen in Zuid-Europa staken veel op van de Zeeuwse watersnoodramp en de Deltawerken.

Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van duizend euro. Lerares Nelleke Krijger krijgt die uitgereikt op de jaarlijkse eTwinning-conferentie op 4 oktober, in onderwijsstad van het jaar Nijmegen. De conferentie is bedoeld voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs die hun leerlingen door online samenwerking een internationale ervaring willen meegeven, ongeacht hun leeftijd, niveau of achtergrond.

Vmbo2 deelde de uitkomsten van het project 'Alice in Waterland' met de leerlingen in andere landen via eTwinning, een online community voor scholen in Europa. Het eindresultaat, een gezamenlijk geschreven en geïllustreerd verhaal als e-book, is fantastisch, aldus de jury.