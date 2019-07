Bronzen Kruis voor heldhaftige Zeeuw

Tegenwoordig is Van Hoek verhalenverteller en schrijver. Vorig jaar trad hij in de openbaarheid toen hij tijdens de Veteranendag in Den Haag zijn verhaal deed in de Ridderzaal. ,,Militair zijn was voor mij als een verblijf in het buitenland. Het is opwindend, maar niet mijn thuis. Schrijven was altijd de rode draad door mijn leven en na Afghanistan ben ik die creativiteit meer uiting gaan geven. Eerst als grafisch ontwerper en vervolgens als schrijver, dichter en verhalenverteller”, vertelde hij vorig jaar in de PZC.