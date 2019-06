Brommobiel rijdt tegen geparkeerde auto in Oud-Vossemeer, bestuurder gewond naar ziekenhuis

‘Herbegraaf Jacoba van Beieren in Sint-Maartens­dijk’

13 juni SINT-MAARTENSDIJK - Jacoba van Beieren (1401-1436) herbegraven in of bij de kerk van Sint-Maartensdijk. Dat is de wens van de Historische Kring Voorhout, die wil dat er daarom gezocht wordt naar haar stoffelijke resten onder het Binnenhof in Den Haag.