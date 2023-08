Brede welvaart inwoners Tholen hoger dan landelijk gemiddelde

Ivo Munter stoomt volleybal­sters klaar voor het grote Oranje: ‘Dit is de leukste baan van Nederland’

Met drie overwinningen op rij in de eindronde van het EK voor volleybalsters onder zeventien jaar deed Ivo Munter met het Nederlands team in Servië tot de laatste duels in de poule mee voor een plaats in de halve finale. Kampioen Italië stuitte de opmars en stuurde het Oranje van de in Bruinisse opgegroeide trainer naar huis. Met lege handen? Verre van, vindt hij. ,,We zijn negende van Europa geworden en zitten dicht tegen de top aan. Dat geeft voldoening.’’