Brede school op Tholen is enorme stap vooruit: van ‘gaten, kieren en muizen’ naar een speeltuin als schoolplein

Als het grootste probleem een te zacht klinkende bel is, komt het wel goed met de nieuwe brede school in Tholen. Daar, aan de Abraham Beeckmanlaan, beleefde het twee etages hoge gebouw maandag de echte vuurdoop. De bibliotheek in het pand was weliswaar al even open, en de kinderopvang draaide ook al een week, maar de eerste dag voor de vier basisscholen - met bij elkaar zo'n 700 leerlingen - zorgde natuurlijk voor veel meer leven in de brouwerij.