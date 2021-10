Brasserie in gloednieuw pand aan de Oosterschelde, maar De Zeester blijft De Zeester

,,Het is een droom die eindelijk werkelijkheid wordt, een kroon op ons werk”, zegt Jenny Goudzwaard (60). Ze kijkt met haar man Hans (66) trots rond in de nieuwe horecazaak. Samen met hun zoon Maikel (36) en zijn vriendin Iris Krijnen (31) willen ze van De Zeester in het nieuwe pand een succes maken.

Brede blik

,,Deze plek is toch uniek?”, zegt Hans. “Zo’n brede blik op de Oosterschelde heb je nergens.” Hij wijst richting de Antwerpse haven, naar Yerseke, de Zeelandbrug en Goes. Hij stelt zich al voor hoe hun terras van ruim 600 vierkante meter volgend voorjaar lekker vol zit. ,,Hier achter bouwen ze vakantiepark ‘Het Wulpdal’, met 135 vakantiehuisjes. Als die vakantiegasten één keer per week bij ons in de brasserie komen eten en bij ons komen borrelen, dan ben ik al dolblij.”