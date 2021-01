Brasserie De Zeester gaat iets moois worden op de Oosterscheldedijk

De Kruittoren is klaar: Piet stoort zich er nog steeds aan, maar Peter en Loes zijn er dolgeluk­kig

17 december THOLEN - De bouw is afgerond, de naam staat nét op de gevel. Niet dat iemand zich in de omgeving ook maar afvraagt hoe het bouwwerk heet, want dat is maar al te bekend: de Kruittoren. De bouw ervan spleet Tholen een beetje in tweeën, met voor- en tegenstanders.