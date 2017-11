Brandweerman Arco koninklijk onderscheiden

Koninklijke onderscheiding voor Caroline van Doorn

10 november THOLEN - Caroline van Doorn uit Tholen is donderdagmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is van 2008 tot 2017 voorzitter en lid geweest van de cliëntenraad van het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom.