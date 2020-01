Brandweer waarschuwde voor explosiegevaar in zwembad De Spetter in Tholen

THOLEN - Medewerkers van zwembad De Spetter in Tholen-stad hebben blootgestaan aan explosiegevaar. Dat kan worden opgemaakt uit de eerste documenten over het zwembad die door de gemeente openbaar zijn gemaakt.

In een rapport van de ArboUnie - naar aanleiding van een inspectieronde in het zwembad van afgelopen zomer - valt te lezen dat in de opslagruimte van de zogeheten chloorbriketten geen explosieluik zat. De brandweer heeft aangegeven dat vanwege explosiegevaar zo’n luik moest worden aangebracht.

In het rapport worden meer harde noten gekraakt. Medewerkers zouden met jerrycans vol zwavelzuur door de opslag van de chloorbriketten zijn gelopen. Zou zo'n jerrycan lekken en had het zwavelzuur zich gemengd met de chloor, dan was er giftig chloorgas ontstaan.

Zwavelzuur

De ArboUnie stelde ook vast dat medewerkers (soms zelfs op slippers) vaak twee jerrycans met zwavelzuur (totaal gewicht: 50 kilo) tegelijk droegen. In de route die ze aflegden zat ook een trap, maar de leuning kon niet worden vastgehouden. Volgens de onderzoekers is er op die manier sprake van een groot risico op vallen. ‘Tevens is er dan risico op het openspringen van de vaten, met alle gevolgen van dien.’’

In het rapport valt verder te lezen dat medewerkers vaak zonder beschermende kleding werkten als ze met gevaarlijke stoffen in de weer waren, dat de voorziening om de ogen te spoelen niet naar behoren werkte en dat een detectiesysteem ontbrak dat waarschuwde bij het vrijkomen van zuur- of chloordampen.

Bad gesloten

De Thoolse gemeenteraad besloot donderdag tot het vrijgeven van 200 documenten over De Spetter. Die zouden een beeld moeten geven over wat er allemaal is misgegaan bij het nog niet zo lang geleden grondig gerenoveerde zwembad. B en W hebben nu de eerste vijf documenten, waaronder het rapport van de ArboUnie, online gezet. Vorig jaar moest het bad meerdere keren worden gesloten, omdat het water zo troebel was geworden dat badmeesters de bodem niet meer konden zien. De waterzuiveringsinstallatie kon niet goed overweg met de blokken chloor die werden gebruikt in plaats van vloeibaar chloor.