Brandweer rukt drie keer uit voor metingen op Tholen, alle meldingen loos alarm

THOLEN - De afgelopen drie dagen is de brandweer uitgerukt voor meldingen van mogelijke gaslekkages en een melding van mogelijke problemen met koolmonoxide in Oud-Vossemeer, Tholen en Sint Philipsland. Alle drie meldingen bleken loos alarm.

De eerste melding was donderdagmorgen even voor negen uur. De brandweer van Tholen en Sint-Annaland werden met spoed naar de Burgemeester Versluijsstraat in Oud-Vossemeer gestuurd voor een meting. De brandweer kon kort na uitrukken weer retour omdat het loos alarm bleek te zijn. Wat er precies aan de hand was is niet bekend.

De tweede melding kwam vrijdagavond binnen even na kwart over acht. De brandweer van Tholen werd met spoed naar Zwembad De Spetter gestuurd aan de Zoekweg in Tholen. Volgens de brandweer was er mogelijk een gaslek. Na verkenning rond het zwembad bleek dat het loos alarm was. Het zwembad wordt op dit moment gerenoveerd.

Geen gehoor