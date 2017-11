Brandweer dicht gaslek in Sint-Maartensdijk

Busje in sloot Sint-Maar­tens­dijk, inzittende bekneld

12:25 SINT-MAARTENSDIJK - Een 38-jarige man uit Stavenisse is bekneld geraakt in zijn bestelbusje toen hij vrijdagavond met zijn voertuig in de sloot belandde langs de Hogeweg in Sint-Maartensdijk. De bestuurder, die mogelijk onder invloed van alcohol was, raakte ernstig gewond.