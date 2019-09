Brand uitgebroken in Thoolse woning

Gildebroe­ders Scherpenis­se komen eens per jaar samen voor bier, kostuums en sterke verhalen

13 september SCHERPENISSE – Het is een besloten clubje mannen, dat één keer in het jaar samenkomt in de Gildenkamer van het voormalige gemeentehuis op de Hoge Markt in Scherpenisse. Vanwege het 425-jarig bestaan geeft het Kloveniersgilde daar zaterdag eenmalig een kijkje achter de schermen.