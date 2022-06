Hoe poging tot opknapbeurt verwaarloosde speeltuin Scherpenisse uitgroeide tot megaproject van twee ton

Als deze week een ding duidelijk maakt, is het wel hoe groot de Thoolse gemeenschapszin is. Afgelopen woensdag werd in Sint-Annaland het Stavoord6-huis geopend, een vakantiewoning voor mensen (en hun naasten) die zijn uitbehandeld. De tonnen die daarvoor nodig waren, werden in tien jaar tijd ingezameld door een groep fietsvrienden. De Speelkrael begon bij een paar moeders uit Scherpenisse, die mede dorpsbewoners om inspiratie vroegen voor een opknapbeurt voor dat zieltogende speeltuintje aan de Beatrixlaan. Vier jaar later ligt er midden in Scherpenisse een groots opgezet speelparadijs in de juni-zon te fonkelen.