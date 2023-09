Duizenden gratis boompjes moeten Zeeland groener, koeler en mooier maken, maar slaan eerder gratis uitgedeelde boompjes wel een beetje aan?

Opluchting in Tholen nu steiger voor grote riviercrui­se­sche­pen er niet komt. ‘Stank, geluids­over­last en drukte op de dijk blijven ons bespaard’

De gemeente Tholen stak meer dan 110.000 euro in onderzoeken naar een aanmeerplek voor grote riviercruiseschepen. Voor de aanlegkosten van die steiger stond al twee miljoen in de begroting. De omgevingsvergunning was er, de aanbesteding was rond, toch trok het college van Tholen het plan afgelopen dinsdag in. Tot grote opluchting van veel Tholenaren.