Boze boeren vallen over kaartje in Thools plan: ‘Dit lijkt wel van de tekentafel van D66 te komen’

Een aantal boeren was die avond met de trekker naar het gemeentehuis gekomen, omdat de concept-omgevingsvisie voor Tholen daar werd besproken in de commissie bestuurszaken. In dat plan wordt een toekomstbeeld over de Thoolse leefomgeving geschetst. ,,Ik heb het op een avond zitten lezen, maar had dat beter niet kunnen doen, want ik heb die nacht geen oog dichtgedaan’', zei één van de insprekende boeren.