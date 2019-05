Bouw nieuw gemaal bij Sint Annaland begint deze week

Met name bewoners van de Hoenderweg krijgen soms water in hun tuin en zelfs huizen bij forse regen en wind. Dat komt door ‘opstuwing’, legt het waterschap uit: de zuidwestenwind ‘duwt’ het water in de Winkelzeese Watergang omhoog, waardoor het in de naastgelegen woonwijk terecht komt. Door het gemaal is dat straks - als het goed is - verleden tijd.