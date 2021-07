Botsing tussen busje en auto in Tholen: inzittenden bekneld

Nabeschou­win­gen en ‘Studio SGP’: fractie slaat digitale weg in

23 juni THOLEN - Bij een nabeschouwing denk je al gauw aan een sportwedstrijd of ander groot evenement dat gehouden is. Maar de SGP op Tholen maakt ze tegenwoordig ook, na iedere raads- of commissievergadering. Daarnaast heeft de fractie een studio van waaruit ze thema-uitzendingen maakt.