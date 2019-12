BMW-rijder verliest de macht over het stuur op de Oesterdam

Einde tbs na 32 jaar in zicht voor Fliplander

27 november MIDDELBURG - Na 32 jaar lijkt het er voor de 53-jarige A. L. uit Sint Philipsland toch aan te komen: einde tbs in al haar vormen. Woensdag eiste de officier van justitie in Middelburg nog wel de verlenging van die tbs met één jaar, maar in die periode zou de reclassering zich langzaam aan moeten terugtrekken en de eventuele hulp en begeleiding op vrijwillige basis moeten plaatsvinden.