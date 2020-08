Bezoekers Smerdiekse kermis begrijpen niets van ophef over kermis in coronatijd: ‘Mag er dan niets meer’

SINT-MAARTENSDIJK - Onbegrijpelijk. Een kermis in coronatijd. Voormalig wethouder Jan Oudesluijs kon er afgelopen week niet over uit dat voor de kermis in Smerdiek een vergunning was verleend. Een deel van het dorp schaarde zich achter hem. Maar bezoekers en exploitanten begrijpen die ophef totaal niet. ,,Mag en kan er dan niets meer?”, zegt dorpsbewoner Johan Bijl.

Heel de week hebben zijn zoons Levi (6) en Siem (4) uitgekeken naar drie dagen kermis in het Smerdiek. Vanuit het slaapkamerraam kunnen de jongens de Heartbreaker zien draaien. ,,Niet dat ze er in durven”, zegt vader Bijl. ,,Maar ze vinden het prachtig.” Terwijl zijn zoons een rondje maken in de draaimolen, maakt hij duidelijk niets te begrijpen van de ophef die eerder deze week ontstond. ,,Het is buiten, waar gaat het over.”

Oud-wethouder Jan Oudesluijs uitte in een brief aan de gemeente zijn zorgen over het laten doorgaan van een kermis in coronatijd. Hij kreeg bijval van inwoners uit Smerdiek en Sint-Annaland. Oudesluijs vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente enerzijds waarschuwing afgeeft over het vermijden van ‘drukke plekken’ en tegelijkertijd toestemming geeft voor een kermis, waar doorgaans veel volk op afkomt.

‘Meer risico in overvolle winkelstraat’

Van drukte is zaterdagmiddag geen sprake. Goed, in de botsauto's zit wat jeugd. En in draaimolen wat klein grut. Maar dat is het dan wel. Kermisexploitant Patrick Sipkema van de bungee trampoline begrijpt de angst die bij sommige dorpsbewoners is ontstaan niet. ,,Op zo'n dorpskermis als deze is volop ruimte. En het publiek dat bestaat vooral uit jongeren. Nee, in de rij bij de Efteling of in een drukke winkelstraat, daar loop je pas risico.”

Volledig scherm Levi en Siem Bijl in de draaimolen. © Ernesta Verburg

Het is Sipkema’s tweede kermis sinds de corona-uitbraak. Weer aan het werk zijn geeft hem een dubbel gevoel. Wetende dat een hoop van zijn collega's nog thuiszitten en geen cent verdienen. Of hij er goed aan heeft gedaan te gaan, weet hij niet. ,,Maar je moet wat voor het behoud van de kermis.” En zo denkt ook Jan van Huet uit Sas van Gent erover, hij runt een schiettent. ,,Het is matige kermis, maar anders heb je niets.”

‘Eindelijk een beetje roering’

Van de 37 kermissen die Huet dit jaar op de agenda had staan, gaan er nog vijf door. ,,En dan is het seizoen alweer voorbij. Bovendien is het nog maar de vraag of ze wel doorgaan. Afgelopen week heb ik weer vier afzeggingen gekregen.” Binnenkort staat hij nog op de kermis van Sint-Annaland en later nog enkelen in Zeeuws-Vlaanderen, dichtbij huis.

Ondertussen doet de kleine Faye van Chastelet een poging om visjes te vangen. ,,Leuk toch”, zegt oma Plonie. ,,Eindelijk weer een beetje roering in het dorp. Dat heb ik wel gemist.” Alle dagen heeft ze met haar kleindochter Faye een rondje over de kermis gemaakt. En de ophef vooraf? ,,Een beetje overdreven. Je moet de supermarkt eens binnenlopen, daar is het drukker.”

Eén lijn trekken

Toch zegt een groepje jongeren uit Halsteren, die op camping Gorishoek verblijven, de ophef wel te begrijpen. ,,Natuurlijk moet je uitkijken op drukke plekken”, zegt een van de jongens. ,,Vreemd is wel dat er landelijk niet één lijn wordt getrokken over het wel of niet laten doorgaan van kermissen. Dat zou een stuk duidelijker zijn.”

Volledig scherm Geen moment is het druk op de kermis. Exploitanten begrijpen de ophef niet. © Ernesta Verburg