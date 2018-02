Beul Rico kent geen genade

EINDHOVEN - Wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven was zondag in Eindhoven. Maandag hebben er 160 fans spierpijn.

160 keer op de foto, 160 keer een handtekening en nog eens 160 keer op de foto. Rico Verhoeven (28) ondergaat het allemaal met een brede lach op zijn gezicht. Ruim een uur na de eerste editie van zijn 'Winners Workout' in Eindhoven, staat er nog steeds een rij met fans die maar geen genoeg kunnen krijgen van hun held. Als een jong meisje Verhoeven vraagt om een staredown (traditie waarbij twee kickboksers elkaar intimiderend in de ogen kijken) vormt zich meteen een nieuwe rij. Want dat wil de rest natuurlijk ook.

In Sporthal Strijp hangt inmiddels een penetrante zweetlucht want tijdens zijn clinic heeft Verhoeven de 160 deelnemers flink afgebeuld. Tien keer toert hij de komende weken door Nederland om kickboksfans de kans te bieden een training van de wereldkampioen te krijgen.

Verhoeven spreekt tot de verbeelding. Omdat het misschien wel de beste kickbokser aller tijden is maar ook door zijn sympathieke imago. Een prestatie op zich voor iemand die voor de kost mensen knock-out slaat. Toegankelijk voor zijn fans en een echte familieman. De sport kon het ook wel gebruiken want jarenlang werd het kickboksen toch vooral gelinkt aan afrekeningen in het criminele circuit en minder frisse types zoals Badr Hari.

Verhoeven schiet meteen in de hoogste versnelling als hij de deelnemers opzweept voor de training. 'Even kijken of er wat mietjes in de zaal rondlopen', klinkt het door de speakers. Tijd om te rusten is er nauwelijks want na de warming-up volgen de oefeningen elkaar in rap tempo op. 'Het is net dansen, alleen dat kan ik niet', grapt Verhoeven tussendoor.

Een training van Rico Verhoeven, dan verwacht je een bataljon gespierde sportschooltypes. In de praktijk is het deelnemersveld erg gevarieerd. Dertigers maar ook kinderen, meisjes en volwassenen doen even fanatiek mee. De moed zakt sommige in de schoenen als ze halverwege uitgeput van Verhoeven horen dat dit pas het begin is.

Dromen van een glansrijke carrière zoals Verhoeven, dat doet ook Rico van Halteren (14). Niet vernoemd naar Verhoeven maar naar vader Enrico. Al zeven jaar werkt de Tilburger zich wekelijks in het zweet. ,,In eerste instantie om wat kilo's kwijt te raken en fit te worden maar inmiddels heb ik al acht wedstrijden gebokst."

Klappen op het hoofd op zo'n jonge leeftijd, er wordt door neurologen geregeld gewaarschuwd voor het risico op hersenschade. Vader Enrico maakt zich er niet zo druk om. ,,Hun hoofd is goed beschermd en als het gevaarlijk wordt zijn er altijd mensen om in te grijpen."

Peter van de Bunt is vooral blij dat zijn dochter Robin (15) er haar energie in kwijt kan. ,,Ze is thuis een stuk rustiger", lacht hij. Robin bokst inmiddels twee jaar fanatiek vijf keer per week. Wedstrijden mag ze van haar vader pas gaan spelen als haar diploma van de middelbare school binnen is. ,,Maar ik train al met de volwassenen en ze vragen me vaak voor een wedstrijd."

Iets verderop heeft Quinty Volleman (18) nog steeds trillende handen van de inspanning die ze zojuist achter de rug heeft. ,,Ik heb vroeger een jaar gebokst en kon de kans om Rico te ontmoeten niet laten lopen. Ik dacht dat ie wel een beetje eng zou zijn van dichtbij maar hij was echt heel erg vriendelijk."

Voor zijn fans wel maar tegenstanders gingen de afgelopen jaren een voor een naar de grond. Verhoeven hoort waarschijnlijk deze week wie zijn volgende tegenstander wordt. ,,Wie? Het maakt me niets uit. Ik hoop vooral op een beetje tegenstand." En Badr Hari? Verhoeven haalt zijn schouders op. ,,Laat maar komen als-ie durft."

