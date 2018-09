Bestuurder gewond bij eenzijdig ongeval Sint-Maartensdijk

Schelderij­ders uit Hoogerhei­de gaan 50 jaar terug in de tijd

21 september HOOGERHEIDE - Bij de oprichting in 1968 reden ze op stalen fietsen in wollen truitjes, soms met worstenhelm op. Zaterdag viert De Schelderijders uit Hoogerheide, de oudste tourclub in de regio, het 50-jarig bestaan met een retrorit in en op historisch materiaal.