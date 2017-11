Bergse PvdA pleit voor betere verbindingen met Antwerpen

Arjan Deurloo nieuw bij VVD Tholen

27 november THOLEN - Als de VVD in Tholen met Frank Hommel in 2018 wederom een wethouder levert, zijn Anco Fase en nieuwkomer Arjan Deurloo de hoogstgeplaatste raadsleden namens de liberalen. Tholenaar Deurloo vervangt Gré Boelhouwers-Stigter, die verhuist naar een andere gemeente en daarom niet meer beschikbaar is als raadslid. Ze staat nog wel op de laatste plaats (22) als lijstduwer.