Bergenaar op lijst 'Most wanted'

De 37-jarige Cristo Hülters uit Bergen op Zoom is door de politie geplaatst op de lijst van 'most wanted' voortvluchtigen.

Hülters is spoorloos sinds hij in juni 2015 twee mannen heeft neergeschoten bij een feest op het woonwagenkamp aan het IJslandpad in Bergen op Zoom. De aanleiding zou een ruzie in een speeltuin zijn tussen twee kinderen.

Hoewel de ruzie was gesust, kwam Hülters even later met een wapen in zijn hand de partytent binnen. Hij kende het jongetje dat ruzie had met de jonge dochter van een van de latere slachtoffers die hij heeft neergeschoten. De slachtoffers zijn mannen uit Schiedam (38) en Vlaardingen (45).

Cristo Hülters is geboren op 23 december 1980, nu 37 jaar. Hij is 1.84 meter lang, heeft grijsgroene ogen en donkerblond haar. Bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht is dinsdagavond gevraagd uit te kijken naar de gezochte Bergenaar die in het verleden ook de naam Cristo Hermans gebruikte.