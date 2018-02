Bergen op Zoom dumpt vissen op de kant en laat ze voor dood achter

BERGEN OP ZOOM - Bergenaar Robert van Gemert heeft donderdag tientallen vissen gered van de dood die happend naar adem op de kant lagen. Hij kreeg hulp van leden van buurtpreventie Bergse Plaat. De vissen, vooral rietvoorntjes, zaten in riet dat eerder op de dag in opdracht van de gemeente was gemaaid langs de oevers van de Binnenschelde. En op de kant was gelegd.

Van Gemert spreekt er schande van. ,,Ik liep donderdagmiddag langs het water op de Bergse plaat en tot mijn grote schrik vond ik enorm veel vissen op de kant die vochten tegen de dood. De gemeente heeft op verschillende plekken grote stukken riet uit het water geschept en daarmee heel veel vissen op de kant gegooid. Daar is niet naar omgekeken. Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik al die vissen zag liggen'', vertelt hij aan deze krant.

Quote Tot mijn grote schrik zag ik enorm veel vissen op de kant Robert van Gemert

Van Gemert kwam in actie. Zette zelf de nodige vissen terug in het water en kreeg hulp van mensen van de Buurtpreventie van de Bergse wijk Bergse Plaat die toevallig passeerden. ,,Ik denk dat we op die manier samen zeker wel 50 vissen hebben weten te redden. Die mannen van de Buurtpreventie zijn zeker ook een half uur bezig geweest.''

Volledig scherm Een voor een werden de visjes gered. © Robert van Gemert

Dierenleed

Hij is boos en verdrietig dat de gemeente zo met dieren omgaat en dierenleed veroorzaakt. ,,Het was echt toevallig dat ik een visje zag liggen en toen in de stapel riet ben gaan zoeken.'' Volgens hem moet voor de gemeente toch duidelijk zijn dat er tussen het riet vissen zitten. ,,Ze heten niet voor niks rietvoorntjes.'' Volgens hem was het goed dat het op dit moment koud is. Daardoor hadden de visjes een betere kans om te overleven.

'Dit is niet de bedoeling'

Erwin Stander, woordvoerder van de gemeente, zit verveeld met de kwestie, geeft hij eerlijk toe. ,,Dit is niet de bedoeling!'' De werkzaamheden aan het riet langs de oevers van de Binnenschelde vinden gefaseerd plaats, zegt hij. ,,Dat hebben we zo afgesproken met omwonenden. Om te voorkomen dat ineens alle riet weg is.'' Het maaien gebeurt machinaal. Het riet wordt op de kant gezet. ,,Dan kan het zijn dat er was visjes tussen zitten, maar op deze manier, dat is niet goed. We zijn blij met het signaal van Van Gemert.''