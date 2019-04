Automobilist uit Stavenisse zet Hoorn op stelten

Aanmelden voor kransleg­ging Dodenher­den­king Tholen

8 april THOLEN - Op 4 mei, om 20.00 uur wordt in het wandelpark bij de Vossemeersepoort in Tholen de Dodenherdenking gehouden. Ook dit jaar vindt de kranslegging op afroep plaats. Wie bloemen of een krans wil leggen, wordt verzocht dat voor 29 april te melden bij de gemeente Tholen.