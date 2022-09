Automobilist naar het ziekenhuis na botsing in Tholen

Vluchtelin­gen­kamp dreef Tholenaar Jens (20) de politiek in: ‘Sinds Moria is er iets veranderd’

Na de mensonterende toestanden die Tholenaar Jens Mostert (20) als vrijwilliger in het Griekse vluchtelingenkamp Moria zag, wilde hij de politiek in. Nu is hij voorzitter van PerspectieF, de landelijke jongerenorganisatie van de ChristenUnie.

26 juli