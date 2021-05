Automobilist gewond na kop-staartbotsing op N286 bij Poortvliet

Ties en Nout zijn helemaal wild van een pumptrack en willen die ook in Tholen aangelegd zien

20 mei THOLEN - Als het aan de broertjes Ties en Nout van Dijk ligt, komt er zo snel mogelijk een pumptrack in Tholen. Sinds hun vakantie in het Brabantse Eersel zijn ze er helemaal weg van. Ze zamelen daarom handtekeningen in.