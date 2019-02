Automobilist belandt in sloot na ontwijkingsmanoeuvre in Oud-Vossemeer

Automobi­list nergens te bekennen na ongeval op Annavos­dijk in Sint-Annaland

11:09 SINT-ANNALAND - Een bestuurder van een personenauto is vannacht van de Annavosdijk in Sint-Annaland gereden, meldt HVZeeland. Toen de politie arriveerde was de automobilist nergens meer te bekennen.