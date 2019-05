Automobilist belandt in sloot bij Poortvliet en raakt gewond

240 uur taakstraf voor man uit Oud-Vossemeer die zijn stiefdoch­ter misbruikte

27 mei MIDDELBURG - De 53-jarige A. W. uit Oud-Vossemeer is vandaag in Middelburg veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Voor het misbruiken van zijn stiefdochter werd twee weken geleden nog een taakstraf van 200 uur geëist.