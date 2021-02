Automobilist bekneld na botsing met boom bij Sint-Annaland

De gewonde is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Over de aard en de ernst van het letsel is nog niets bekend. Bergingsbedrijf Van Eijck heeft de zwaarbeschadigde auto, welke een Roemeens kenteken had, getakeld. Vanwege het ongeluk was de Annavosdijk geruime tijd afgesloten voor het verkeer. En moet het verkeer tussen Sint-Annaland en Stavenisse omrijden.