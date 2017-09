Auto rijdt van de dijk bij Oud-Vossemeer

Project Perk & Bos krijgt een vervolg

6:30 POORTVLIET - Tholenaren die zijn vastgelopen in hun werk kunnen ook in de toekomst rekenen op begeleiding naar een nieuwe baan. Werkzoekenden zijn enthousiast over het project Perk & Bos. ,,De waardering van de mensen, daar doe ik het voor", zegt Bram Potappel uit Oud-Vossemeer.