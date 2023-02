Auto knalt tegen boom in Poortvliet

WHS-verdediger Werner Marsman kreeg het advies om te stoppen, of doorgaan tot in een rolstoel

Voor WHS-verdediger Werner Marsman (28) is het op voetballend vlak einde oefening, door een chronische knieblessure moet hij stoppen. Een medische ingreep en een lange revalidatie brachten niet wat hij gehoopt had. ,,In een week lang trekkebenen heb ik geen zin meer.’’