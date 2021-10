Auto in de sloot bij Scherpenisse, bestuurder met de schrik vrij

Sylvana van Hees uit Oud-Vossemeer na goud op Paralym­pics: ‘Het was elke minuut training waard’

TOKIO - Met een gouden medaille op de Paralympische Spelen schreven de Nederlandse rolstoelbasketbalsters geschiedenis. Na vier keer brons en één keer zilver was het eindelijk raak voor Oranje. De tot voor kort in Oud-Vossemeer woonachtige Sylvana van Hees (28) maakt deel uit van het team. ,,24 uur trainen in de week. Het was het elke minuut waard”, vertelde ze vanuit Tokio, waar ze haar koffers aan het pakken was voor de terugreis.

6 september