Auto in de sloot bij Poortvliet, bestuurder gewond

PVV doet in Terneuzen en Tholen mee aan verkiezingen

12 december VLISSINGEN - De PVV van Geert Wilders doet in twee Zeeuwse gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dat heeft Wilders dinsdag op Twitter bekendgemaakt. Het gaat om Terneuzen en Tholen. In Terneuzen wordt Patrick van der Hoeff de lijsttrekker en in Tholen is Vincent Bosch de nummer 1.