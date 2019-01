Auto belandt in sloot in Poortvliet

Tahmina: van analfabeet naar topper

9 januari Na vier jaar in Nederland heeft Tahmina (22) haar inburgering achter de rug, taalexamens afgelegd en zelfs staatsexamen gedaan. Nu helpt ze als vrijwilliger nieuwe arbeidsmigranten in de gemeente Tholen op weg. En binnenkort begint de moeder van twee kinderen aan een opleiding tot sociaal werker in Vlissingen.