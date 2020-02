Arij Penning heeft 67 jaar na de Ramp eindelijk een vader

Zijn vader Andries was kapitein op de kustvaarder Westland die in de nacht van de Watersnoodramp in 1953, onderweg van Duitsland naar Engeland, verging. De zeven bemanningsleden raakten vermist. De toen 2-jarige Arij (nu 69) uit Vlaardingen groeide zonder vader op. Hij wist niet beter, tot zijn dochter Marielle (39) zich ging roeren. ,,Ik ben geboren met een grote dosis nieuwsgierigheid. In veel gevallen een heel irritante eigenschap voor de mensen om me heen. Maar in dit geval bleek het ook z'n positieve kanten te hebben”, vertelde ze dit weekend in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.