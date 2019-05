Arie de Viet heeft het zebrahoofd thuisgebracht in Tholen

Nieuwe eigenaar ‘Pluimpot’ bij Gorishoek breidt uit met chalets

16 mei SCHERPENISSE - Maanden heeft het gekost om van het Thoolse Fort Oranje weer een leefbare camping te maken. Het opknappen van voormalige camping De Pluimpot bij Gorishoek is nog in volle gang. Binnenkort krijgt De Zeeuwse Parel, zoals het park nu heet, uitbreiding van 65 chalets. ,,Vernieuwing is hard nodig”, zegt eigenaresse Eva Rosenbaum.