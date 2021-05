Amsterdammers horen cel tegen zich eisen voor diefstal met geweld van pitbull

Oranjevere­ni­gin­gen proberen nog iets van Koningsdag te maken: ‘We gaan gave dingen doen’

7 april WEMELDINGE - Voor het tweede jaar op rij valt de traditionele viering van Koningsdag in het water. Dat zorgt voor hoofdbrekens bij veel oranjeverenigingen op de Bevelanden en Tholen. ‘Gaan we toch iets doen?’, is de vraag. We vroegen een paar verenigingen naar hun plannen voor 27 april.