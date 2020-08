Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra doet op de fiets Zeeland aan

Politie neemt voor zesde keer auto in beslag voor rijden zonder rijbewijs

5 augustus SCHERPENISSE - De politie heeft woensdag voor de zesde keer bij dezelfde persoon een auto in beslag genomen. Dat gebeurde in Scherpenisse. Volgens wijkagenten in de gemeente Tholen is de man wel erg hardleers. In een post op Facebook spreken ze de hoop uit dat dit de laatste keer was.