‘Als er ouders in de Thoolse zwembaden gaan, kunnen er minder kinderen in’

Erik Scherpenis­se gooide door corona het roer om en geeft nu les in suppen

6 juli THOLEN/ZEVENBERGEN - Als organisator van grote evenementen was Erik Scherpenisse vooral bezig met regelen. Tot corona de boel op z’n kop zette. Weg waren werk en inkomsten. Nu is hij dagelijks rond Tholen te vinden waar hij les geeft in suppen: staand peddelen op een soort surfplank.