Alle essen zijn ziek en moeten weg uit De Pluimpot: natuurgebied gaat ‘jaren terug in de tijd’

video Brede school op Tholen is enorme stap vooruit: van ‘gaten, kieren en muizen’ naar een speeltuin als school­plein

,,Groep drie! Verzamelen! Twee aan twee gaan staan! Groep drie-hie!” De juffen van basisschool Eben Haëzer moeten hun stem flink verheffen om hun leerlingen zo ver te krijgen hun pauze te beëindigen. ,,Op het plein horen we de bel niet", lacht directeur Bas Hoftijzer. ,,Dus we moeten flink roepen. Daar moeten we nog even wat doen.”

6 september