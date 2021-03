Aline maakt oude Barbies weer als nieuw: ‘Ik geef ze nieuw haar of herstel ze met epoxy’

Justitie ziet opgepakte Steenberge­naar als brein achter meerdere cocaïnewas­se­rij­en

8 februari BREDA - Politie en justitie denken op het spoor te zijn van een netwerk achter cocaïnewasserijen, waaronder het ontplofte lab in Poortvliet, het opgerolde lab met Colombianen in Lepelstraat en een productieplek in Berkel en Rodenrijs. De spin in het web van deze criminele bende is volgens justitie J. T. (36) uit Steenbergen.