Afwezige wethouder Hommel overleeft debat over zwembad De Spetter in Tholen

THOLEN - Wethouder Frank Hommel heeft het hoofd boven water gehouden in de discussie over de problemen rondom zwembad De Spetter in Tholen. Een voorstel om hem de verantwoordelijkheid voor de zwembaden af te nemen, haalde het niet.

Het boven water houden van zijn hoofd deed Hommel (VVD) donderdag niet zelf. Hij was niet aanwezig tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wethouder Peter Hoek nam de honneurs waar. PVV-raadslid Vincent Bosch noemde dat wegduiken door Hommel. ‘Hij laat de rommel door een andere wethouder opruimen.’ Daar is volgens Hoek geen sprake van. Hij zei dat de echtgenote van Hommel ernstige gezondheidsproblemen heeft. ,,Dat heeft impact op zijn persoonlijke functioneren. Hij is momenteel niet in staat dit soort debatten te voeren.’’ Raadslid Anco Fase (VVD) verweet Bosch een gebrek aan empathisch vermogen. ,,Het is kwalijk dat u zo over iemand spreekt die er niet is.’’

Bodem niet te zien

In de winter van 2017 op 2018 werd het zwembad in Tholen-stad voor ruim een een miljoen euro gerenoveerd. Vorige zomer ontstonden problemen. Het zwemwater werd soms zo troebel dat de bodem van het bad niet meer te zien was. Later werd duidelijk dat dit kwam door het gebruik van chloorbriketten, terwijl het gebruik van vloeibare chloor beter was geweest. Herstelwerkzaamheden kosten bijna twee ton.

Later ontstond discussie over het openbaar maken van allerlei stukken over onder meer het renovatieproces. Het college wilde ze aanvankelijk geheim houden, maar de oppositie eiste dat ze openbaar zouden worden gemaakt. Bij een deel ervan is dat inmiddels ook gebeurd. Uit een openbaar gemaakt rapport van de ArboUnie bleek dat medewerkers na de renovatie onder onveilige omstandigheden hebben gewerkt en ook bezoekers gevaar liepen. De raad maakte donderdag alle stukken openbaar.

Veiligheid in geding

Tijdens een debat stelden alle fracties - in harde en minder harde bewoordingen - dat er veel mis is gegaan. PVV en ABT vonden beide dat het college veel te langzaam heeft gehandeld toen duidelijk werd dat de veiligheid in het geding was. Met name op basis van die kritiek stelde de PVV voor Hommel z'n portefeuille af te nemen en de verantwoordelijkheid voor De Spetter en de renovatie van het zwembad in Sint-Maartensdijk bij wethouder Peter Hoek neer te leggen. Bosch noemde dat het beschermen van wethouder Hommel. ,,Want wij snappen dat de thuissituatie van Hommel effect heeft op z'n werk.’’