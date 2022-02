Afsluiting Thoolse brug verrast iedereen, Rijkswaterstaat door het stof

Het kan écht niet anders. Dat was de boodschap die Robin Wisse van Rijkswaterstaat donderdagavond nog maar eens uitlegde, tijdens een met spoed belegde bijeenkomst in het gemeentehuis. Want de abrupte aankondiging dat de belangrijkste verbindingsweg van het eiland 3,5 week dicht gaat, viel slecht in Tholen.

Samen met buurgemeente Bergen op Zoom stuurde het gemeentebestuur zelfs een brief om haar teleurstelling te uiten over de manier van communiceren. Wisse bood daar excuses voor aan. Nog voor Rijkswaterstaat de gemeente had geïnformeerd over de aanvangsdatum, plaatste de aannemer al borden bij de brug met daarop de aangekondigde afsluiting. Met flinke onrust tot gevolg. ,,Dat spijt ons”, zei Wisse.

Toch was in Tholen wel bekend dat de werkzaamheden er aan zaten te komen. Die stonden eigenlijk voor de zomer van 2021 op de planning maar op verzoek van de gemeente werd dat uitgesteld vanwege het toeristisch seizoen dat op gang kwam. In november was er voor het laatst overleg tussen gemeente en Rijkswaterstaat. ,,Maar toen is er niet over een datum gesproken”, zei wethouder Corniel van Leeuwen. ,,Er is juist op aangedrongen om goed te communiceren om te voorkomen dat het net zoals bij de Haringvlietbrug zou gaan."

Een doekje voor het bloeden is dat de aanvangsdatum verlaat wordt naar 10 maart. Woensdag 2 maart houdt Rijkswaterstaat een digitale bijeenkomst voor bewoners en bedrijven die geraakt worden. Een andere toezegging die Wisse deed, was dat in Oud-Vossemeer verkeersregelaars komen om vrachtverkeer in goede banen te leiden.