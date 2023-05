Afghaans gezin met acht kinderen weigert woning in Sint-Annaland, COA wil het nu uit hotel in Almelo zetten

Man (35) aangehou­den na vondst drugslabo­ra­to­ri­um in Vierpol­ders

Een 35-jarige man uit Oude-Tonge is maandag aangehouden op verdenking van het vervaardigen van harddrugs. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslaboratorium in een loods aan de Dorpsdijk in Vierpolders.