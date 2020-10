Aantal tips over dode man op Oesterdam blijft steken op tien

Bekend is dat de 50-jarige man uit Venezuela is mishandeld voorafgaand aan zijn dood. Hoe het slachtoffer heet, weet de politie ook. ,,Maar in de huidige fase wil het onderzoeksteam zijn naam nog niet bekendmaken”, zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage. Welke stap de politie nu gaat zetten, is nog niet bekend. Een oproep, zoals vorige week in het televisie-programma uitzending is volgens Uytdehage één van de opties. ,,Misschien doen we iets met foto’s van de man, maar daarover wordt nog gesproken.”